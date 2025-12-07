Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Final Campus League 2025 Seri Nasional Siap Sajikan Duel Ketat

Minggu, 07 Desember 2025 – 07:12 WIB
Final Campus League 2025 Seri Nasional Siap Sajikan Duel Ketat - JPNN.COM
Ilustrasi Campus League 2025 seri nasional yang berlangsung di GOR UNJ, Jakarta. Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com - Pertandingan puncak Campus League 2025 seri Nasional akan segera digelar.

Dari sektor putra, partai final mempertemukan UIN Sunan Gunung Djati (UINSGD) Bandung menghadapi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Pada partai semifinal, UINSGD berhasil menyingkirkan STKIP Pasundan Cimahi dengan skor tipis 3-2.

Baca Juga:

Sementara itu, UNY melaju ke final setelah menaklukkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui babak adu penalti dengan skor 3-1, setelah bermain imbang 3-3 di waktu normal.

Pertemuan UIN Sunan Gunung Djati vs Universitas Pendidikan Indonesi dinilai sebagai final ideal karena kedua tim tampil tak terkalahkan sepanjang Campus League 2025 seri Nasional.

Adapun dari sektor putri, kejutan terjadi ketika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berhasil melangkah ke partai final untuk menghadapi STKIP Pasundan Cimahi.

Baca Juga:

Tampil di hadapan publik sendiri, UNJ menaklukkan Universitas Pendidikan Indonesia dengan skor 3-1.

Sementara itu, STKIP Pasundan Cimahi melaju setelah menang tipis 1-0 atas Universitas Negeri Yogyakarta.

Pertandingan final Campus League 2025 seri Nasional akan masuk laga puncak, Minggu (7/12) di GOR UNJ, Jakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Campus League 2025  final Campus League 2025  Jadwal final Campus League 2025  campus league futsal 
BERITA CAMPUS LEAGUE 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp