Final China Masters 2025: An Se Young Meremukkan Han Yue, Cek Skornya

Minggu, 21 September 2025 – 14:00 WIB

jpnn.com - SHENZHEN - Tunggal putri Korea peringkat satu dunia An Se Young tampil luar biasa pada final China Masters 2025 Super 750.

Menghadapi wakil tuan rumah, ranking tiga dunia Han Yue, di Shenzhen Arena, Minggu (21/9) siang WIB, An on fire, all out. China pun terdiam.

An Se Young menang dengan cepat dan skor telak.

Tim statistik VWF merangkum, An Se Young menang 21-11, 21-3 dalam waktu 33 menit.

Itu merupakan kemenangan ke-9 An Se Young dari sebelas pertemuan dengan Han Yue.

An Se Young mempertahankan gelar yang dia raih tahun lalu di ajang ini.

An Se Young sudah menembus tujuh final BWF World Tour 2025 sejauh ini, yakni Malaysia Open Super 1000, India Open Super 750, Orleans Masters Super 300, All England Super 1000, Indonesia Open Super 1000, Japan Open Super 750, dan China Masters 750.

Cewek Korea berusia 23 tahun itu juara di tujuh tur tadi. (bwf/jpnn)