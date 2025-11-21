Final DBL Jakarta 2025 Hadir dengan Inovasi Baru, 15 Ribu Penonton Siap Memadati Indonesia Arena

jpnn.com - Pertandingan final DBL Jakarta 2025 di Indonesia Arena dipastikan akan berlangsung lebih menarik dan meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Wakil Direktur Utama DBL Indonesia Donny Rahadian mengungkapkan bahwa sekitar 15 ribu penggemar dipastikan hadir pada partai puncak yang digelar Jumat (21/11/2025) mulai pukul 15.00 WIB.

"Kami menjual tiket sebanyak 15 ribu dan sudah terjual. Kami memberikan kenyamanan kepada penonton untuk tidak menjual secara keseluruhan di setiap kategori," ungkap Donny.

Rangkaian final DBL Jakarta 2025 akan makin semarak dengan penampilan lima tim dance terbaik di Ibu Kota.

SMAN 6 Jakarta, SMA IPEKA Puri Indah, SMAN 70 Jakarta, SMA Santa Theresia Jakarta, dan SMAN 3 Jakarta akan memperebutkan gelar terbaik di kategori tari modern.

Hal baru yang hadir di partai puncak kali ini ialah penyelenggaraan festival musik yang menampilkan The Lantis, The Jansen, serta HIVI!.

Adapun pertandingan final DBL Jakarta 2025 menampilkan pertarungan SMAN 70 melawan SMA Jubilee di sektor putri.

Kemudian, di sektor putra, SMA Jubilee menghadapi SMA Bukit Sion dalam final untuk musim ketiga secara beruntun.