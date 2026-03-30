Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Final FIFA Series 2026 Timnas Indonesia vs Bulgaria Dipastikan Berjalan Sesuai Jadwal

Senin, 30 Maret 2026 – 19:03 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bulgaria pada final FIFA Series 2026 akan tetap digelar sesuai jadwal.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan jadwal laga perebutan tempat ketiga antara Saint Kitts and Nevis melawan Kepulauan Solomon.

Baca Juga:

Laga tersebut mengalami perubahan jadwal kick off dari pukul 15.30 WIB menjadi 16.45 WIB akibat hujan deras disertai sambaran petir, yang sempat menyebabkan penundaan selama 75 menit.

Rangkaian final FIFA Series 2026 juga akan menampilkan sejumlah hiburan sebelum prosesi penyerahan trofi.

Acara puncak dijadwalkan dimulai pukul 22.00 WIB.

Baca Juga:

Menarik ditunggu laga final FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia vs Bulgaria.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.(mcr16/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  FIFA Series  indonesia vs bulgaria  FIFA Series 2026 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp