Final FIFA Series 2026 Timnas Indonesia vs Bulgaria Dipastikan Berjalan Sesuai Jadwal

jpnn.com - Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bulgaria pada final FIFA Series 2026 akan tetap digelar sesuai jadwal.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3/2026) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan jadwal laga perebutan tempat ketiga antara Saint Kitts and Nevis melawan Kepulauan Solomon.

Laga tersebut mengalami perubahan jadwal kick off dari pukul 15.30 WIB menjadi 16.45 WIB akibat hujan deras disertai sambaran petir, yang sempat menyebabkan penundaan selama 75 menit.

Rangkaian final FIFA Series 2026 juga akan menampilkan sejumlah hiburan sebelum prosesi penyerahan trofi.

Acara puncak dijadwalkan dimulai pukul 22.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.



