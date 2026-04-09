Final Four Proliga 2026: Irina Voronkova Gemilang, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama

Kamis, 09 April 2026 – 18:55 WIB

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro sukses membalas kekalahan dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia pada final four Proliga 2026 seri Solo.

Berlaga di Sritex Arena, Kamis (9/4/2026), skuad asuhan Bulent Karslioglu menang dengan skor 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-23).

Irina Voronkova tampil sebagai bintang kemenangan setusai menjadi top skor dengan mencetak 30 poin.

Sepanjang pertandingan, serangan pemain kelahiran 20 Oktober 1995 itu kerap menyulitkan lini pertahanan Gresik Phonska.

Hasil ini sekaligus menjadi ajang revans bagi Jakarta Pertamina setelah sebelumnya kalah 0-3 (20-25, 20-25, 17-25) dari Gresik Phonska pada seri Sentul.

Raihan tersebut juga memastikan Jakarta Pertamina keluar sebagai juara putaran pertama final four Proliga 2026.

Tim milik BUMN itu mencatat dua kemenangan setelah sebelumnya menundukkan Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23).

Sementara itu, Gresik Phonska gagal melanjutkan tren positif setelah pada dua laga sebelumnya meraih kemenangan 3-0 atas Popsivo Polwan (25-23, 25-12, 25-23) dan Electric PLN Mobile (25-16, 25-15, 25-19).(mcr16/jpnn)