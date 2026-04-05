Final Four Proliga 2026: Serve Ace Megawati Hangestri Pertiwi Bawa Jakarta Pertamina Pecah Telur

Minggu, 05 April 2026 – 05:48 WIB
Pevoli Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada final four Proliga 2026 melawan Popsivo Polwan di Jawa Pos Arena, Surabaya, Sabtu (4/4). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro meraih kemenangan perdana pada final four Proliga 2026 seri Surabaya saat menghadapi Popsivo Polwan.

Berlaga di Jawa Pos Arena, Surabaya, Sabtu (4/4/2026), skuad asuhan Bulent Karslioglu menang dengan skor 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23).

Megawati Hangestri Pertiwi memastikan kemenangan Jakarta Pertamina setelah servisnya di penghujung gim keempat gagal dikembalikan pemain Popsivo Polwan.

Secara keseluruhan, Irina Voronkova kembali menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 30 poin.

Sementara itu, Wilma Salas juga tampil impresif dengan menyumbang 18 angka.

Dari kubu Popsivo Polwan, Malwina Smarzek mulai moncer dengan mengemas 24 poin.

Hasil ini membuat Jakarta Pertamina bangkit setelah pada laga perdana kalah dari Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 2-3 (25-15, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15).

Adapun bagi Popsivo Polwan, kekalahan ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya takluk 0-3 (23-25, 12-25, 23-25) dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.(proliga/mcr16/jpnn)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

