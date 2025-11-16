Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Final Ideal Tercipta di ATP Finals 2025

Minggu, 16 November 2025 – 06:17 WIB
Final Ideal Tercipta di ATP Finals 2025 - JPNN.COM
Car;os Alcaraz. Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour

jpnn.com - TORINO - Tunggal putra nomor satu dunia Carlos Alcaraz (Spanyol) menembus final ATP Finals 2025.

Petenis berusia 22 tahun itu memastikan tiket final pertama dia di ATP Finals setelah mengalahkan Felix Auger-Aliassime pada semifinal yang digelar di Inalpi Arena, Turin, Minggu (16/11) dini hari WIB.

Alcaraz menang 6-2, 6-4 dalam waktu satu jam 23 menit.

"Saya merasa bisa melakukan segalanya di lapangan. Forehand, drop shot, dan backhand. Saya merasa semuanya lancar," kata Alcaraz.

"Itu membantu meningkatkan kepercayaan diri, mendorong saya mencapai batas maksimal, dan berani melakukan sesuatu yang berbeda."

"Saya senang bermain tenis dengan baik," imbuhnya.

ATP Finals 2025 merupakan final ke-11 Alcaraz tahun ini.

Dia menjadi petenis pertama Spanyol yang mencapai final di ajang akhir tahun bergengsi tersebut, setelah Rafael Nadal pada 2013.

ATP Finals 2025 menghadirkan final ideal. Nomor 1 vs nomor 2. Unggulan utama vs pemain tuan rumah.

