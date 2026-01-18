Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Final India Open 2026: Jonatan Christie Tak Boleh Terjebak Rekor

Minggu, 18 Januari 2026 – 10:43 WIB
Final India Open 2026: Jonatan Christie Tak Boleh Terjebak Rekor - JPNN.COM
Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie. Foto: pbsi

jpnn.com - Jonatan Christie memastikan satu tempat di partai puncak India Open 2026.

Tunggal putra andalan Indonesia itu akan menghadapi Lin Chun Yi (Taiwan) pada final Minggu (18/1/2026).

Laga ini menjadi pertemuan penting bagi Jojo -sapaan Jonatan-. 

Baca Juga:

Duel melawan Lin Chun Yi tidak hanya soal perebutan gelar, tetapi juga ujian konsistensi di awal musim.

Secara statistik, Jojo memiliki catatan pertemuan yang lebih baik. 

Dari empat bentrokan sebelumnya, peraih emas Asian Games 2018 itu unggul head to head 3-1.

Baca Juga:

Namun hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini karena Lin Chun Yi justru keluar sebagai pemenang pada pertemuan terakhir

Meski demikian, Jojo datang ke final dengan kepercayaan diri tinggi. Sepanjang awal 2026, performanya menunjukkan tren positif.

Final India Open 2026 jadi ujian besar bagi tunggal putra Indonesia Jonatan Christie.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jonatan Christie  India Open 2026  Jojo  India Open  Final India Open 2026 
BERITA JONATAN CHRISTIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp