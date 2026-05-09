JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Final Liga 2: PSS Sleman Tegaskan Tak Ada Tekanan, Maguwoharjo Harus Tetap Angker

Sabtu, 09 Mei 2026 – 10:23 WIB
PSS Sleman menjalani sesi latihan. Foto: PSS Sleman.

jpnn.com, SLEMAN - Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan timnya datang ke partai final Championship (liga 2, di bawah Super League) melawan Garudayaksa FC tanpa sedikit pun dihantui tekanan.

Meski lawan datang dengan sorotan besar, kubu Super Elang Jawa memilih fokus penuh pada satu misi yaitu menjaga keangkeran kandang di Stadion Maguwoharjo.

Laga puncak Liga 2 2025/2026, Sabtu (9/5) malam, dipandang PSS sebagai momentum untuk menegaskan dominasi di hadapan publik sendiri.

Rekor belum terkalahkan di Maguwoharjo menjadi modal yang membuat skuad asuhan Ansyari tampil penuh keyakinan.

"Kami tidak memikirkan tekanan apa pun. Sepak bola itu soal sportivitas, bukan soal hal-hal di luar pertandingan," ujarnya.

PSS memang punya alasan kuat untuk percaya diri.

Mereka melaju ke final sebagai juara Grup Timur dengan 36 poin, lalu memastikan tiket promosi usai menaklukkan PSIS Semarang 3-0. 

Di kandang sendiri, performa PSS sejauh musim ini nyaris tak tersentuh.

TAGS   Liga 2  Final Liga 2  PSS Sleman  Garudayaksa FC  Ansyari Lubis  Stadion Maguwoharjo 
