JPNN.com - Olahraga - All Sport

Final Menyakitkan, Timnas Futsal Indonesia Takluk dari Iran

Sabtu, 07 Februari 2026 – 22:09 WIB
Final Menyakitkan, Timnas Futsal Indonesia Takluk dari Iran - JPNN.COM
Kapten Timnas futsal Indonesia Mochammad Iqbal Rahmatullah Iskandar. Foto: AFC.

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia gagal meraih juara Piala Asia Futsal 2026 seusai kalah dari Iran di partai puncak.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026), Skuad Garuda keok lewat adu penalti setelah duel sengit yang berlangsung hingga babak tambahan waktu.

Sebelumnya, Indonesia dan Iran mengakhiri waktu normal dengan skor sama kuat 5-5.

Pertandingan berjalan panas sejak menit awal. Iran lebih dulu mengejutkan publik tuan rumah lewat gol cepat Hosein Tayebi.

Namun, Indonesia tak butuh waktu lama untuk bangkit. Gol penyama kedudukan lahir dari situasi rebound yang dimaksimalkan Reza Gunawan.

Momentum berbalik sepenuhnya ke tangan Indonesia. Israr Megantara tampil sebagai aktor utama dengan dua gol beruntun yang membuat tuan rumah unggul 3-1.

Tekanan Iran meningkat, tetapi Indonesia mampu bertahan dengan disiplin tinggi.

Menjelang turun minum, Iran memperkecil ketertinggalan. Skor 3-2 membuat pertandingan kembali terbuka.

