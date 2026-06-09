Final NBA 2026: Spurs Nyalakan Asa Seusai Curi Kemenangan di Markas Knicks

Selasa, 09 Juni 2026 – 16:48 WIB

jpnn.com - Tim basket San Antonio Spurs memperkecil ketertinggalan pada final NBA 2026 saat menghadapi New York Knicks.

Bertandang ke Madison Square Garden, New York, Selasa (9/6/2026), skuad asuhan Mitch Johnson menang dengan skor 115-111.

Pada laga ini, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencetak 32 poin. Sementara itu, Stephon Castle menambahkan 23 poin untuk Spurs.

Baca Juga: Knicks Menang di Kandang Spurs pada Gim 1 Final NBA

De’Aaron Fox dan Julian Champagnie masing-masing mengemas 12 poin, sedangkan Devin Vassell menutup kontribusi dengan 11 angka.

Dari kubu Knicks, Jalen Brunson menjadi motor serangan dengan torehan 32 poin, disusul OG Anunoby yang mencatat 28 poin.

Hasil ini membuat Spurs untuk sementara memperkecil kedudukan menjadi 1-2 dalam format best of seven series.

Pada dua gim sebelumnya, Spurs harus mengakui keunggulan Knicks dengan skor 95-105 dan 104-105 saat bermain di kandang sendiri.

Sejauh ini belum ada tim NBA yang menjadi juara setelah menelan dua kekalahan pada dua laga kandang awal.