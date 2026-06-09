Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Final NBA 2026: Spurs Nyalakan Asa Seusai Curi Kemenangan di Markas Knicks

Selasa, 09 Juni 2026 – 16:48 WIB
Final NBA 2026: Spurs Nyalakan Asa Seusai Curi Kemenangan di Markas Knicks - JPNN.COM
Skuad San Antonio Spurs saat berlaga pada final NBA 2026 melawan New York Knicks di Madison Square Garden, New York, Selasa (9/6). Foto: San Antonio Spurs

jpnn.com - Tim basket San Antonio Spurs memperkecil ketertinggalan pada final NBA 2026 saat menghadapi New York Knicks.

Bertandang ke Madison Square Garden, New York, Selasa (9/6/2026), skuad asuhan Mitch Johnson menang dengan skor 115-111.

Pada laga ini, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencetak 32 poin. Sementara itu, Stephon Castle menambahkan 23 poin untuk Spurs.

Baca Juga:

De’Aaron Fox dan Julian Champagnie masing-masing mengemas 12 poin, sedangkan Devin Vassell menutup kontribusi dengan 11 angka.

Dari kubu Knicks, Jalen Brunson menjadi motor serangan dengan torehan 32 poin, disusul OG Anunoby yang mencatat 28 poin.

Hasil ini membuat Spurs untuk sementara memperkecil kedudukan menjadi 1-2 dalam format best of seven series.

Baca Juga:

Pada dua gim sebelumnya, Spurs harus mengakui keunggulan Knicks dengan skor 95-105 dan 104-105 saat bermain di kandang sendiri.

Sejauh ini belum ada tim NBA yang menjadi juara setelah menelan dua kekalahan pada dua laga kandang awal.

San Antonio Spurs memperkecil kedudukan pada final NBA 2026 saat jumpa New York Knicks, Selasa (9/6) pagi WIB

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   final NBA  nba 2026  NBA  San Antonio Spurs  New York Knicks 
BERITA FINAL NBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp