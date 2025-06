Final NBA: Oklahoma City Thunder Vs Indiana Pacers 0-1

jpnn.com - OKLAHOMA CITY - Juara Wilayah Barat NBA Oklahoma City Thunder tertinggal 0-1 (format best of seven) dari kampiun Timur Indiana Pacers pada Final NBA 2025.

Mendapat jatah sebagai yang lebih diunggulkan (otomatis mendapat empat giliran menjadi tuan rumah), Thunder kalah 110-111 pada gim 1 di Paycom Center, Oklahoma City, Jumat (6/6) siang WIB.

Thunder menguasai jalannya pertandingan, tak pernah tertinggal. Namun, saat tertinggal langsung kalah.

Bintang Indiana Pacers Tyrese Haliburton menghukum Thunder dan seisi arena.

Saat Pacers tertinggal 109-110 dan waktu tersisa hanya 0,3 detik, Haliburton menembak 2point dan masuk. Pacers unggul 111-110 dan di sisa sekian detik tak cukup buat Thunder membuat serangan.

Thunder tertinggal 0-1 dan gim kedua masih digelar di Paycom Center.

"Saya pikir kami sudah bermain bagus," kata bintang Thunder yang juga MVP NBA 2025 Shai Gilgeous-Alexander.

"Kami mendapat pelajaran, mereka (Pacers) yang memberikan pelajaran itu dengan cara yang sulit," imbuhnya. (ap/jpnn)