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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Final Piala Dunia 2026: Lionel Messi Datang Lagi ke Stadion Penuh Luka

Minggu, 19 Juli 2026 – 11:11 WIB
Final Piala Dunia 2026: Lionel Messi Datang Lagi ke Stadion Penuh Luka - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

jpnn.com - Ada cerita yang belum benar-benar selesai bagi Lionel Messi di Stadion New York New Jersey, tempat berlangsung final Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Argentina.

Sepuluh tahun setelah meninggalkan stadion itu dengan penuh kekecewaan, sang megabintang kembali untuk memburu trofi Piala Dunia bersama Argentina.

Messi akan memimpin Timnas Argentina menghadapi Spanyol pada partai final yang berlangsung Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

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Bagi Messi, laga tersebut bukan sekadar kesempatan mempertahankan gelar juara dunia, melainkan juga momentum menutup luka yang pernah tercipta di stadion berkapasitas 80 ribu penonton itu.

Stadion yang dahulu beken dengan nama MetLife Stadium itu menjadi tempat lahirnya salah satu keputusan paling mengejutkan dalam karier Messi.

Pada final Copa America Centenario 2016, Argentina gagal meraih gelar setelah kalah dari Chile lewat adu penalti.

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Saat itu, Messi menjadi eksekutor pertama Argentina, tetapi tendangannya melambung di atas mistar. Kegagalan tersebut melengkapi rentetan hasil mengecewakan yang terus membayangi perjalanannya bersama Tim Tango.

Tak lama setelah final usai, Messi mengumumkan pengunduran dirinya dari Timnas Argentina. Keputusan emosional itu muncul setelah serangkaian kegagalan membawa negaranya menjadi juara.

Ada cerita yang belum benar-benar selesai bagi Lionel Messi di Stadion New York New Jersey, tempat berlangsung final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina.

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TAGS   Messi  Lionel Messi  Piala Dunia 2026  final piala dunia 2026  Argentina 
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