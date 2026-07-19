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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Final Piala Dunia 2026, Rafael Nadal Sampaikan Pesan Menyentuh untuk Perjuangan Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 – 12:50 WIB
Final Piala Dunia 2026, Rafael Nadal Sampaikan Pesan Menyentuh untuk Perjuangan Spanyol - JPNN.COM
Petenis asal Spanyol, Rafael Nadal. Foto: (Marca)

jpnn.com - JAKARTA - Final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol vs Argentina.

Duel itu akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) WIB.

Mantan petenis nomor satu dunia Rafael Nadal memberikan dukungan penuh kepada Tim Nasional Spanyol.

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Dia bahkan menyampaikan pesan emosional untuk mendukung Timnas Spanyol yang akan menghadapi Argentina.

Melalui unggahan di media sosial dikutip Minggu (19/7), Nadal mengungkapkan bahwa sepak bola telah menjadi salah satu gairah terbesarnya sejak kecil.

"Sepak bola telah menjadi salah satu gairah terbesar saya sejak masih kecil. Saya selalu menikmati bermain sepak bola, menyaksikan pertandingan, dan mendukung tim nasional kami," tulis Nadal dalam bahasa Spanyol.

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Nadal dikenal memiliki kedekatan dengan dunia sepak bola. Pamannya, Miguel Angel Nadal, merupakan mantan pesepak bola yang memperkuat Timnas Spanyol dalam tiga edisi Piala Dunia, serta pernah membela klub FC Barcelona dan RCD Mallorca.

Nadal yang telah meraih 92 gelar tingkat tur sepanjang kariernya dan pensiun dari tenis profesional pada 2024, itu memahami besarnya harapan yang dipikul para atlet saat mewakili Spanyol di panggung dunia.

Menjelang final Piala Dunia 2026, mantan petenis nomor satu dunia Rafael Nadal memberikan pesan emosional untuk mendukung Spanyol menghadapi Argentina.

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TAGS   final piala dunia 2026  Rafael Nadal  Piala Dunia 2026  Spanyol  Argentina 
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