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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina: Seharusnya Messi Cetak 6 Gol

Minggu, 19 Juli 2026 – 10:48 WIB
Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina: Seharusnya Messi Cetak 6 Gol - JPNN.COM
Lionel Messi (10). Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo

jpnn.com - NEW JERSEY - Lionel Messi akan menjadi mesin gol hebat sepanjang masa jika mencetak enam gol pada laga final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7) kick off mulai pukul 02.00 WIB.

Saat ini koleksi gol Messi di PD 2026 berjumlah delapan.

Itu masih dua gol di bawah top skor sementara Kylian Mbappe.

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Messi akan tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak dalam satu Piala Dunia jika mencetak enam gol, yang berarti melampaui Just Fontaine.

Opta mengungkap, saat ini pemimpin dalam daftar jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh pemain dalam satu Piala Dunia masih dipegang Fontaine.

Just Fontaine merupakan pemain Prancis, yang mencetak 13 gol di Piala Dunia 1958.

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Di bawah Fontaine ada Sandor Kocsis (Hungaria) dengan sebelas gol pada Piala Dunia 1954.

Kemudian, ada Gerd Muller (Jerman Barat) dengan sepuluh gol pada Piala Dunia 1970, lalu Mbappe (Prancis) juga dengan sepuluh gol pada Piala Dunia 2026 ini.

Siapa yang mengira perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 Prancis vs Inggris bisa lahir 10 gol?

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TAGS   Spanyol Vs Argentina  final piala dunia 2026  Messi  Lionel Messi 
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