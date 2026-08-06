Final Piala Presiden 2026: Persib Bisa Bikin 3 Tim, Persebaya Tak Minder

jpnn.com - GIANYAR - Tukang Latih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menaruh respek terhadap kekuatan Persib Bandung menjelang kedua tim bertemu di final Piala Presiden 2026.

Meski mengakui kualitas calon lawannya, pelatih asal Portugal itu tetap percaya diri Green Force memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan terbaik dan bersaing memperebutkan gelar juara.

Persebaya akan menghadapi Persib pada final yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) malam. Kick off mulai pukul 20.00 WIB.

Coach Tavares menilai Persib merupakan salah satu tim dengan kualitas terbaik di Indonesia.

Menurutnya, Maung Bandung memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, didukung banyak pemain berkualitas di setiap lini serta pengalaman sebagai juara Super League dalam tiga musim terakhir.

"Persib adalah juara Super League dalam tiga musim terakhir dan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Jika melihat komposisi pemain mereka, maka seolah-olah mereka bisa membentuk tiga tim yang sama kuat," ujar Coach Tavares seperti dikutip dari halaman Persebaya.

Meski menilai Persib layak disebut sebagai favorit, pelatih berusia 46 tahun itu memastikan Persebaya tidak datang ke final dengan rasa minder.

Dia percaya pertandingan akan ditentukan oleh kerja keras dan penampilan para pemain selama 90 menit di atas lapangan.