Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Silakan Bandingkan Omongan Rivera & Balsa Sekulic

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, hari ini Kamis (6/8) pukul 20.00 WIB.

Adapun untuk perebutan tempat ketiga, pertandingan Persija vs Arema digelar pada hari yang sama pukul 15.00 WIB.

Kedua tim gagal melangkah ke final setelah dikalahkan lawan-lawannya di semifinal, dimana Persija kalah 1-2 dari Persib, sementara Arema takluk 0-1 dari Persebaya.

Pemain Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengungkapkan timnya sudah siap menghadapi Persib Bandung pada final Piala Presiden 2026.

"Ya, yang pertama, terima kasih untuk semua Bonek dan Bonita, serta organisasi Piala Presiden. Persiapan saya pikir sudah bagus. Kami tidak punya banyak waktu untuk bersiap, tetapi Persebaya sudah siap," kata Rivera saat hadir secara daring pada jumpa pers menuju final Piala Presiden 2026 di Jakarta, Rabu (5/8).

Persebaya melaju ke final setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 1-0 pada Selasa. Gol tunggal Bajul Ijo dicetak melalui sundulan Yuran Fernandes, berkat umpan sepakan pojok Rivera.

Itu adalah penampilan keempat Rivera di turnamen pramusim ini, setelah tampil sebagai starter menghadapi Persija Jakarta dan masuk sebagai pemain pengganti melawan PSMS Medan dan Port FC.

Rivera mengakui Persib akan menjadi lawan yang sulit terlebih pada musim lalu tim tersebut baru saja menjuarai Liga Indonesia untuk ketiga kalinya secara beruntun.