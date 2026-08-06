Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya Tanpa Penonton, Panitia Kerahkan 1.284 Personel Pengamanan

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:01 WIB

jpnn.com - GIANYAR - Panitia Piala Presiden 2026 memastikan laga final antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya malam nanti akan berlangsung dengan pengamanan superketat, meski digelar tanpa kehadiran penonton.

Sebanyak 1.284 personel gabungan disiagakan untuk menjaga keamanan di dalam hingga sekitar Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Keputusan menggelar final secara tertutup bukan tanpa alasan.

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Wakil Ketua Organizing Committee (OC) Piala Presiden 2026 Arya Sinulingga menjelaskan kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi panjang bersama aparat keamanan, mulai dari Polda Bali hingga Mabes Polri.

Menurut Arya, sejak rencana pemindahan semifinal dan final dari Surabaya ke Bali diputuskan, panitia langsung menggelar pembahasan intensif dengan pihak kepolisian.

Dari hasil evaluasi bersama, seluruh pihak sepakat pertandingan digelar tanpa penonton maupun suporter.

"Setelah diputuskan mengenai perpindahan, kami koordinasi sebelumnya dengan Polda Bali. Di sana ada koordinasi dan disampaikan juga oleh Polda Bali dan hasil diskusi," kata Arya.

Dia menambahkan, keputusan tersebut juga melibatkan berbagai pihak di luar panitia penyelenggara sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.