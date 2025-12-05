Final Scooter Prix 2025 Digelar Pekan Ini: Persaingan Juara Makin Panas

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Ajang balap skuter terbesar di Indonesia, Scooter Prix 2025 segera memasuki babak final yang bakal digelar di Sirkuit Sentul Karting Internasional, Jawa Barat pada 6-7 Desember 2025 mendatang.

Project Director Scooter Prix 2025, Priambodo Soesetyo mengatakan kondisi menjelang final round semakin panas karena ketatnya persaingan di dalam sirkuit.

"Ada beberapa pembalap jatuh bahkan bersenggolan saat balapan, apalagi sirkuitnya juga baru selesai direnovasi jadi makin nyaman buat balapan," ujar Priambodo Soesetyo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (2/12).

Dari tiga kelas utama, ada dua kelas yang persaingannya masih sangat sengit dan terbuka, yakni kelas 2T Tune Up Open dan 2T Small Frame FFA Open.

Namun, menurutnya, khusus untuk kelas 4T 220cc Open kemungkinan akan ada juara bertahan.

"Persaingan paling ketat ada di kelas 2T Small Frame FFA Open di mana peringkat satu sampai lima hanya selisih sembilan poin saja. Jadi, peluang untuk menjadi juara umum masih sangat terbuka," kata Priam.

Adapun di Kelas 2T Tune Up Open, pembalap M Abdul Azis dari Hoentoe 14 Gunsspeed yang berada di peringkat 1 hanya selisih 11 poin dengan Adi Faisal dari Rifky Racing Team di peringkat kedua.

Keduanya berpeluang besar menjadi Juara Umum untuk kelas tersebut.