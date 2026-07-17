Final Spanyol vs Argentina: Atletico Madrid Ternyata Jadi Klub Paling Berkuasa

jpnn.com - Laga Argentina kontra Spanyol pada final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung dua negara terbaik dunia. Atletico Madrid juga ikut mencuri sorotan.

Klub berjuluk Los Colchoneros itu menjadi tim dengan jumlah pemain terbanyak yang tampil pada laga puncak.

Duel Spanyol vs Argentina akan berlangsung pada Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Menariknya, total 10 pemain Atletico berpeluang tampil di pertandingan tersebut.

Kontribusi terbesar datang dari kubu Argentina yang membawa lima pemain Atletico ke partai final. Mereka ialah Julian Alvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone, dan Nico Gonzalez.

Adapun dari pihak Spanyol, Luis de la Fuente memiliki empat pemain yang berstatus sebagai penggawa Atletico, yakni Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill, serta Alejandro Grimaldo yang baru bergabung dengan klub asal Madrid itu pada bursa transfer musim panas 2026.

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Jumlah tersebut membuat Atletico mengungguli Barcelona dalam persaingan penyumbang pemain terbanyak di final Piala Dunia tahun ini.

Blaugrana hanya memiliki delapan wakil dan seluruhnya memperkuat Timnas Spanyol, yakni Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Eric Garcia, dan Joan Jordan.