Final Timur NBA: New York Knicks Memperpanjang Napas

jpnn.com - NEW YORK CITY – Juara Wilayah Barat NBA Oklahoma City Thunder masih harus menunggu lawannya di Final NBA 2025.

Itu lantaran New York Knicks memperpanjang napas, menang dari Indiana Pacers pada gim ke-5 Final Timur di Madison Square Garden, New York City, Jumat (30/5) pagi WIB.

Knicks menang 111-94. Jalen Brunson tampil apik untuk tuan rumah dengan 32 poin.

Karl Anthony Towns juga lagi wangi, dengan 24 poin.

Sementara itu, bintang-bintang Indiana Pacers seperti Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith, dan Pascal Siakam sedang off fire. Di antara tiga bintang itu, Siakam mendulang poin tertinggi, 15.

Pencetak poin terbanyak Pacers di gim ini datang dari bench Bennedict Mathurin, 23 poin.

Dengan hasil tadi, kedudukan di Final Timur menjadi 3-2 (format best of seven), Indiana Pacers masih unggul.

Gim ke-6 akan digelar di kandang Pacers. Andai kedudukan menjadi 3-3, maka partai penentu akan digelar di New York. (espn/jpnn)