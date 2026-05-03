Final Uber Cup 2026: China Vs Korea 0-1, Ada yang Dibongkar

jpnn.com - HORSENS - Petahana China untuk sementara tertinggal 0-1 dari Korea pada final Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Minggu (3/5) sore WIB.

Tunggal putri terbaik dunia An Se Young sukses menyumbang kemenangan untuk Korea pada match 1.

An menang dari Wang Zhi Yi.

Saat ini sedang berlangsung match 2 yang mempertemukan ganda putri nomor satu dunia Liu Sheng Shu/Tan Ning dengan ganda dadakan Korea Jeong Na Eun/Lee So Hee.

Final Uber Cup 2026

Korea terlihat sengaja membongkar ganda.

Lee So Hee yang biasa berpasangan dengan Baek Ha Na, berduet dengan Jeong Na Eun.

Baek Ha Na dipersiapkan turun di partai ke-4 bersama Kim Hye Jeong. (bwf/jpnn)