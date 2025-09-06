Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Final US Open 2025: Sinner Vs Alcaraz Berebut Rp 81 Miliar

Sabtu, 06 September 2025 – 10:58 WIB
Final US Open 2025: Sinner Vs Alcaraz Berebut Rp 81 Miliar - JPNN.COM
Jannik Sinner. Foto: Kena Betancur/AFP

jpnn.com - NYC - Final ideal, meski mungkin membosankan, di US Open 2025 tercipta. Ranking satu dunia dari Italia Jannik Sinner versus peringkat kedua dari Spanyol Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz lebih dahulu memastikan diri ke final setelah mengalahkan Novak Djokovic, Sabtu (6/9) dini hari WIB.

Pagi tadi, giliran Jannik Sinner yang masuk final.

Baca Juga:

Sinner mengalahkan Felix Auger-Aliassime di Arthur Ashe Stadium, New York City 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

Sinner si juara bertahan, sempat dikhawatirkan mengalami cedera setelah meninggalkan lapangan untuk jeda medis menjelang set ketiga.

Tim pelatihnya memeriksa area lengan dan bahu kanannya. Petenis Italia itu juga menunjuk ke perutnya. Semua tanda menunjukkan adanya masalah.

Baca Juga:

Namun, Sinner kembali dengan lebih segar, mengatasi perlawanan Felix yang mendadak menjadi pemain favorit publik di Arthur Ashe Stadium.

"Tidak ada masalah serius (soal cederanya). Itu hanya pemeriksaan biasa. Saya sangat senang bisa kembali ke final," kata Sinner kepada awak US Open, on court setelah pertandingan.

Jannik Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang sudah lebih dahulu tembus final US Open 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   US Open 2025  Jannik Sinner  Carlos Alcaraz  Grand Slam 
BERITA US OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp