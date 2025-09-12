Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Finex Tebar Kebahagiaan untuk Bantu Veteran di Bandung

Jumat, 12 September 2025 – 06:18 WIB
Finex Tebar Kebahagiaan untuk Bantu Veteran di Bandung - JPNN.COM
Broker Finex dan Sharing Happiness berkolaborasi memberikan bantuan kepada puluhan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Bandung. Foto: dok Finex

jpnn.com, JAKARTA - Broker Finex dan Sharing Happiness berkolaborasi memberikan bantuan kepada puluhan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Bandung.

Mereka mendapat bantuan paket sembako dan dukungan keuangan melalui program Heroes of Happiness.

CEO Finex Agung Wisnuaji kegiatan itu bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan tenaga dan hidup mereka demi kemerdekaan.

Baca Juga:

“Kami ingin memberikan apresiasi sekaligus menghadirkan ruang kebersamaan. Semoga generasi muda dapat meneladani semangat para veteran,” ujar Agung, Kamis dikutip, Jumat (12/9).

Sebanyak 40 veteran hadir dalam acara yang digelar untuk mengenang jasa mereka. Selain penyaluran bantuan, kegiatan diisi dengan sesi berbagi pengalaman dan permainan interaktif yang membuka ruang perjumpaan lintas generasi.

Para veteran menceritakan kisah perjuangan sekaligus menyampaikan pesan ketangguhan dan patriotisme kepada generasi muda.

Baca Juga:

"Program ini menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung kelompok masyarakat yang rentan, yang banyak berkontribusi pada sejarah bangsa," kata dia.

Agung menjelaskan melalui kegiatan sosial seperti ini, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga memberi dampak nyata bagi publik.

Broker Finex dan Sharing Happiness berkolaborasi memberikan bantuan kepada puluhan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Finex  broker  bantuan  veteran 
BERITA FINEX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp