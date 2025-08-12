Finhope Bekali Mahasiswa Baru Pentingnya Mengelola Uang Saku Secara Bijak

jpnn.com, JAKARTA - Literasi keuangan sangat dibutuhkan generasi muda karena minimnya pemahaman tentang manajemen keuangan dapat berdampak buruk pada stabilitas finansial individu dan ekonomi secara keseluruhan.

Hal itu tentunya juga berakibat negatif bagi masa depannya.

Oleh karena itu, organisasi non-profit Finhope, menggelar edukasi literasi keuangan di Universitas Bunda Mulia (UBM), Alam Sutera Serpong pada Senin (11/8) 2025 melalui sesi edukatif bertema “Building Financial Literacy for a Brighter Future".

Kegiatan ini dirancang khusus untuk mahasiswa baru yang sedang memasuki tahap awal perjalanan akademik mereka.

“Kami percaya bahwa membangun kebiasaan finansial yang sehat harus dimulai sejak dini, terutama di masa transisi menuju kehidupan perkuliahan," kata Founder FinHope, Alicia Caitlyn Susanto.

Melalui pendekatan interaktif dan aplikatif, FinHope mengajak para peserta untuk memahami konsep dasar pengelolaan keuangan pribadi, pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, serta mengenali risiko dan peluang dalam dunia keuangan digital.

"Kami menanamkan mindset finansial yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Para mahasiswa baru tidak hanya mendapatkan wawasan, tetapi juga dibekali dengan tips praktis untuk mengelola uang saku, membuat anggaran, dan memahami pentingnya menabung serta berinvestasi secara cerdas.