Finnet Raih Penghargaan Indonesia Best Employee Well-Being 2025, SDM Jadi Aset Utama

jpnn.com, JAKARTA - PT Finnet Indonesia (Finpay) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Employee Well-Being 2025 dalam ajang yang diselenggarakan oleh SWA Media Group di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Apresiasi ini diberikan atas komitmen perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Head of Corporate Communication Finnet, Fuad Adi Putra.

Dalam sambutannya, Fuad menyampaikan kesejahteraan karyawan merupakan faktor krusial yang secara langsung memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan organisasi di tengah dinamika industri pembayaran digital.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Finnet untuk terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung kesejahteraan karyawan. Kami meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting yang berperan besar dalam mendorong kinerja perusahaan secara berkelanjutan serta memberikan nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fuad.

Event Conference and Awarding ini menyoroti pergeseran tren dunia kerja, di mana perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental pekerja, keseimbangan kehidupan kerja, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia kini prioritas utama perusahaan kelas dunia.

Melalui ajang ini, SWA Media Group juga mendorong berbagai perusahaan di Indonesia untuk makin memperkuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan.

Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan fasilitas kerja, tetapi juga mencakup penciptaan budaya organisasi yang inklusif, lingkungan kerja yang sehat, serta peluang pengembangan kompetensi bagi para pekerja.