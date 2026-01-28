Finnet Rayakan Dua Dekade dengan Aksi Penanaman Mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk

jpnn.com, JAKARTA - PT Finnet Indonesia (Finpay) memilih cara yang bermakna untuk merayakan hari jadinya. Melalui program Finnet Sustainability Movement, Finpay menggelar aksi penanaman pohon mangrove di Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Dua Dekade Finnet sekaligus wujud implementasi Program ESG (Environmental, Social, and Governance) PT Finnet Indonesia (Finpay).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Finnet Indonesia (Finpay), di antaranya Pontjo Suharwono dan Budi Setia Laksmana selaku Dewan Komisaris PT Finnet Indonesia (Finpay), Rakhmad Tunggal Afifuddin selaku Direktur Utama PT Finnet Indonesia (Finpay) Aziz Sidqi selaku Direktur Business & Marketing, serta Apep M.K. Noormansyah selaku Direktur Technology, Product & Operation sekaligus Plt. Direktur Finance, Risk and Management.

Turut hadir pula para Senior Leaders serta Finneters.

Dari unsur pengelola dan pemerintah, kegiatan ini dihadiri oleh Romy Sidharta (Kepala Bidang Kehutanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), Sunarmin (Pengelola Hutan Mangrove Angke Kapuk), Ari Fajar Septa (Kepala Seksi Konservasi Alam), serta Ade Djuhana (Ketua KTH Flora Mangrove).

Mengusung semangat besar HUT Finnet ke-20, “Twenty to Infinity”, kegiatan ini menjadi simbol komitmen Finnet untuk terus melangkah lebih jauh dalam menghadirkan dampak berkelanjutan, tidak hanya melalui inovasi layanan pembayaran digital, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap lingkungan.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Finnet Indonesia (Finpay), Rakhmad Tunggal Afifuddin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi perjalanan dua dekade Finnet yang terus bertumbuh dan bertransformasi dengan menempatkan keberlanjutan sebagai bagian penting dari arah perusahaan ke depan.

“Melalui Finnet Sustainability Movement: Growing Hope, Sustaining Life, kami ingin menegaskan bahwa perayaan dua dekade Finnet tidak hanya tentang pencapaian bisnis, tetapi juga tentang tanggung jawab kami terhadap lingkungan. Penanaman mangrove ini menjadi simbol komitmen Finnet untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi ekosistem, dan mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar Rakhmad.