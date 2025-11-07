Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Fintech Lending Indonesia Jadi Sorotan Dunia di HKFW 2025

Jumat, 07 November 2025 – 17:12 WIB
Fintech Lending Indonesia Jadi Sorotan Dunia di HKFW 2025 - JPNN.COM
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di HKFW 2025. Foto: afpi

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah gemerlapnya Hong Kong FinTech Week 2025, bendera Merah Putih berkibar di antara 30 negara peserta.

Berkat langkah berani Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memimpin delegasi fintech lending nasional menembus panggung global.

Bersama Amartha, Pinjamin, Privy, dan MonetaPay, AFPI tak sekadar hadir sebagai exhibitor.

Baca Juga:

Mereka datang dengan misi besar: memperkenalkan ekosistem fintech lending Indonesia sebagai salah satu yang paling progresif di Asia Tenggara.

“Ini bukan sekadar ajang promosi,” tegas Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, di sela acara, Selasa (4/11).

"Kami ingin memperlihatkan bahwa fintech lending Indonesia sudah matang — inklusif, teratur, dan punya perlindungan konsumen yang kuat.”

Baca Juga:

Langkah AFPI memang sejalan dengan tema besar “Fintech Redefined: Building Trust and Global Connectivity” yang diusung HKFW tahun ini.

Di hadapan 37.000 peserta, 800 pembicara, dan 700 exhibitor dari seluruh dunia, AFPI tampil percaya diri membawa kisah sukses digitalisasi pembiayaan rakyat kecil.

Di tengah gemerlapnya Hong Kong FinTech Week 2025, bendera Merah Putih berkibar di antara 30 negara lewat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   fintech lending  Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia  Hong Kong Fintech Week  AFPI  pinjol 
BERITA FINTECH LENDING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp