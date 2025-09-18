Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Firnando Ganinduto DPR Dorong SAL Rp 200 Triliun ke Himbara Genjot KUR UMKM, Pertanian dan Perumahan Rakyat

Kamis, 18 September 2025 – 10:03 WIB
Firnando Ganinduto DPR Dorong SAL Rp 200 Triliun ke Himbara Genjot KUR UMKM, Pertanian dan Perumahan Rakyat - JPNN.COM
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke bank-bank milik negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Langkah ini dilakukan agar dana pemerintah yang selama ini mengendap bisa segera disalurkan ke sektor riil melalui kredit perbankan.

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan dana tersebut harus diarahkan ke sektor-sektor dengan multiplier effect tinggi, yakni UMKM & ultra mikro, pertanian dan pangan serta perumahan rakyat dan sanitasi.

Baca Juga:

“Kami tidak mau dana Rp 200 triliun ini berhenti di perbankan atau dipakai beli SBN. Harus ada dorongan supaya uang ini benar-benar masuk ke sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, memperkuat pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Firnando, Kamis (18/9/2025).

Firnando mendorong Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kanal utama penyaluran dana SAL. Dengan KUR, bank Himbara bisa memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dengan bunga rendah, syarat mudah, dan proses cepat.

Menurut data, BRI hingga Agustus 2025 sudah menyalurkan Rp114,28 triliun KUR ke 2,5 juta debitur UMKM. Pemerintah juga menargetkan porsi KUR ke pertanian makin besar agar pembiayaan bibit, pupuk, cold storage, hingga alat pasca panen bisa tercover optimal.

Baca Juga:

Firnando juga menekankan pentingnya percepatan KUR Perumahan Rakyat dan Sanitasi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapat rumah layak huni dan fasilitas sanitasi memadai.

“Monitoring real time itu kuncinya. Pemerintah dan DPR harus pantau langsung berapa dana yang benar-benar masuk ke UMKM, pertanian, dan perumahan rakyat, serta memastikan kualitas kredit tetap terjaga,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mendorong dana Rp 200 T ke Himbara untuk menggenjot KUR UMKM, pertanian dan pangan serta perumahan rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR RI  Firnando Ganinduto  KUR UMKM  UMKM  Himbara 
BERITA DPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp