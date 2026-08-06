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JPNN.com - Otomotif - Komersial

First Impression Isuzu Traga Varian AC di GIIAS 2026, Makin Nyaman untuk Bisnis

Kamis, 06 Agustus 2026 – 15:53 WIB
First Impression Isuzu Traga Varian AC di GIIAS 2026, Makin Nyaman untuk Bisnis - JPNN.COM
PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengajak awak media untuk merasakan langsung pengalaman berkendara Traga AC di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026, ICE BSD, Tangerang. Foto: dok Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengajak awak media untuk merasakan langsung pengalaman berkendara Traga varian AC di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026, ICE BSD, Tangerang.

Saat melakukan pengujian pikap tersebut terbilang terlalu singkat, karena lokasinya di area test drive GIIAS 2026 yang juga terbatas.

Isuzu Traga varian AC menawarkan karakter khas kendaraan niaga ringan. Posisi pengemudi terasa nyaman karena joknya empuk.

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Kemudian visibiltas ke depan cukup baik, sehingga memudahkan kami untuk mengendarai Traga itu.

Saat berada di balik kemudi, posisi setir cukup nyaman meski pun badan sedikit tegak.

Namun, salah satu yang menjadi nilai tambah Traga adanya sistem AC atau pendingin kabin dan audio single.

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Kehadiran AC itu tentu bisa meningkatkan kenyamanan pengemudi terutama pada saat membawa barang dengan perjalan jauh.

Tak butuh waktu lama, kami pun langsung menyalakan mesin tersebut. Kopling kami injak dan tuas perselening kami pindahkan.

Isuzu Traga varian AC menawarkan karakter khas kendaraan niaga ringan. Posisi pengemudi terasa nyaman karena joknya empuk.

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TAGS   Isuzu Traga varian AC  First Impression  GIIAS 2026  otomotif  Isuzu Link 
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