First Media Kembali Jadi Brand yang Direkomendasikan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk dengan brand First Media untuk keenam kalinya kembali meraih penghargaan Indonesia WOW Brand dari MarkPlus, Inc. di kategori Pay TV dan penghargaan perdana atas kategori Internet Service.

Head of Marketing Communication PT Link Net Tbk Niki Sanjaya mengungkapkan apresiasi yang diperoleh tidak lepas dari kepercayaan, dukungan, dan keterlibatan seluruh pelanggan setia First Media.

Penghargaan ini menjadi anugerah tersendiri bagi First Media, karena mampu mempertahankan posisi sebagai layanan cable TV dan fixed broadband internet yang direkomendasikan oleh konsumen.

Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi manifestasi inovasi yang selama ini dilakukan serta dedikasi seluruh tim dalam perusahaan atau dikenal sebagai First Squad dengan semboyan khasnya, I Am First Squad.

“Masa pandemi tidak hanya memberikan tantangan tapi juga kesempatan dan peluang bagi kami untuk melakukan manuver bisnis agar tetap bisa bertahan dan berkembang. Kami selalu mengoptimasi berbagai peluang yang ada, agar dapat terus berinovasi dalam memberikan solusi serta pengalaman menyeluruh bagi pelanggan," jelas Niki.

Dalam mengembangkan inovasi, First Media terus melakukan penyesuaian terhadap perubahan tren dan pola konsumsi pada masyarakat.

Selain untuk menjawab kebutuhan dan keinginan pelanggan, hal ini juga untuk meningkatkan brand equity dan brand loyalty.(chi/jpnn)