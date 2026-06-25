Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

First Media, Solusi Internet Rumah dengan Kecepatan lebih Stabil

Kamis, 25 Juni 2026 – 10:33 WIB
First Media, Solusi Internet Rumah dengan Kecepatan lebih Stabil - JPNN.COM
First Media dikenal sebagai salah satu pelopor layanan internet kabel berkecepatan tinggi di Indonesia. Foto: dok First Media

jpnn.com, JAKARTA - Kebutuhan internet cepat kini sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari.

Semua orang membutuhkan kecepatan internet untuk bekerja, belajar, streaming, hingga bermain game online. 

Dalam memilih provider internet rumah, banyak orang mempertimbangkan stabilitas koneksi, kecepatan, serta layanan tambahan yang ditawarkan. 

Baca Juga:

Salah satu nama yang cukup dikenal di Indonesia adalah First Media, penyedia layanan internet broadband dan TV kabel yang telah melayani banyak pelanggan di berbagai kota besar.

First Media dikenal sebagai salah satu pelopor layanan internet kabel berkecepatan tinggi di Indonesia.

Tidak hanya menyediakan akses internet, provider ini juga menawarkan paket bundling yang menggabungkan internet dan hiburan digital dalam satu layanan. Kombinasi tersebut membuatnya menjadi pilihan menarik bagi keluarga modern yang menginginkan koneksi cepat sekaligus akses hiburan lengkap.

Baca Juga:

Mengenal Layanan yang Ditawarkan First Media

Banyak orang mengenal First Media sebagai provider internet rumah premium. Namun sebenarnya, layanan yang ditawarkan jauh lebih luas daripada sekadar koneksi internet. Provider ini menghadirkan konsep triple-play yang menggabungkan internet broadband, TV kabel, dan komunikasi data.

Dalam memilih provider internet rumah, banyak orang mempertimbangkan stabilitas koneksi, kecepatan, serta layanan tambahan yang ditawarkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hiburan online  First Media  Internet  Telekomunikasi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp