Fisika Arco

jpnn.com - Saya tertegun ketika tiba di depan dinding yang memajang ilustrasi ini: gerobak dengan satu roda di bagian depannya. Gerobaknya terbuat dari kayu. Rodanya pun dari kayu.

Teknologi gerobak dengan satu roda ternyata sudah dipakai sejak 1.000 tahun lalu. Yakni ketika Tiongkok membangun Great Canal di tahun 1000.

Lihatlah: alat angkut tersebut sudah dipakai. Berarti sudah ditemukan jauh sebelum itu.

Beberapa kali saya tertegun di museum Great Canal di kota kecil Huai An, bagian utara provinsi Jiangshu. Sebagai kota kecamatan, kok punya museum seperti ini.

Ketika Anda masuk ruang pertama langsung diarahkan naik trap. Sampailah ke anjungan. Anda menghadap layar yang besar dan luasnya selebar dan seluas dinding.

Di situ Anda berpegangan pada pagar besi, seolah sedang di anjungan kapal. Setelah semua orang berpegangan layar di dinding depan Anda berubah jadi sungai. Anda serasa berada di sebuah kapal yang sedang mengarungi laut. Itu bukan laut. Itu sungai. Kanal. Sungai buatan manusia.

Di situ digambarkan perairannya sangat luas untuk mendapatkan efek dramatis: bahwa kanal itu bisa untuk berlayar banyak kapal.