Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Fit and Proper Test DK OJK Digelar Rabu, Misbakhun: Kami Cari Sosok yang Paham Batas Risiko Pasar

Selasa, 10 Maret 2026 – 21:14 WIB
Fit and Proper Test DK OJK Digelar Rabu, Misbakhun: Kami Cari Sosok yang Paham Batas Risiko Pasar - JPNN.COM
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik (kiri) bersama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (tengah) dan Ekonom Keuangan Hans Kwee dalam acara Road to Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/03/2026). (ANTARA/ Muhammad Heriyanto)

jpnn.com, JAKARTA - Sepuluh kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa DPR mencari sosok regulator yang mampu menyeimbangkan kebijakan pro-pasar dengan prinsip kehati-hatian.

Misbakhun mengatakan seorang pemimpin OJK tidak hanya harus pro-market, tetapi juga tetapi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai mitigasi risiko pasar untuk melindungi kepentingan negara.

Baca Juga:

"Kami cari yang pro pasar, tetapi dia juga tahu pada batas mana pasar itu diikuti, pada tingkatan tertentu kepentingan negara diikuti di mananya. Nah, itu yang paling utama. Kami cari orang yang memahami konsep regulator pada level komisioner. Itu yang kami cari," ujar Misbakhun dalam forum Road to Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Sebagai informasi, sebanyak 10 kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan mengikuti fit and proper test yang akan digelar oleh Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3) besok.

Adapun, sebanyak 10 kandidat itu, adalah Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Baca Juga:

Sepuluh kandidat tersebut akan diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, diantaranya Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.(ray/jpnn)

Sepuluh kandidat calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (11/3).

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DK OJK  Uji kelayakan DK OJK  DPR RI  Misbakhun  Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  Otoritas Jasa Keuangan 
BERITA DK OJK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp