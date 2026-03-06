Fitch Beri Outlook Utang RI Negatif, Kemenkeu Komitmen Jaga Stabilitas Makrokonomi

jpnn.com, JAKARTA - Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB, dengan merevisi Outlook dari Stabil menjadi Negatif.

Menyusul penilaian tersebut, Kemenkeu menyampaikan keterangan tertulis yang ditandatangani Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro.

Dalam keterangan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Selain itu, Kemenkeu akan melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang, memperbaiki iklim usaha.

"Antara lain dengan langkah debottlenecking dan deregulasi untuk peningkatan investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi," begitu keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/3).

Pemerintah mengeklaim berbagai langkah perbaikan telah menunjukkan perbaikan, setel mencapai pertumbuhan tinggi 5,39% pada triwulan IV 2025.

Selain itu, berbagai leading indicator aktivitas ekonomi di awal tahun 2026 seperti indeks kepercayaan konsumsi, purchasingnmanager’s index, konsumsi listrik (bisnis dan industri), penjualan kendaraan (mobil dan motor) terus menunjukkan momentum perbaikan.

"Dari aspek fiskal, perbaikan juga terjadi signifikan," begitu keterangan ditambahkan.