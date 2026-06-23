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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Fitur Baru Instagram Memungkinkan Unggahan Carousel Lebih Interaktif

Selasa, 23 Juni 2026 – 06:30 WIB
Fitur Baru Instagram Memungkinkan Unggahan Carousel Lebih Interaktif - JPNN.COM
Ilustrasi instagram creator. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengguna Instagram kini memiliki cara baru untuk bercerita lewat unggahan carousel.

Instagram menghadirkan fitur yang memungkinkan setiap foto atau video dalam satu unggahan carousel, memiliki caption atau keterangan berbeda.

Sebelumnya, pengguna hanya bisa menambahkan satu caption untuk seluruh foto dan video dalam satu unggahan.

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Dengan pembaruan itu, setiap slide dapat diberi penjelasan tersendiri sehingga alur cerita menjadi lebih jelas dan terstruktur.

Fitur tersebut dinilai memudahkan pengguna yang gemar membagikan dokumentasi perjalanan, tutorial, rangkaian acara, hingga cerita visual yang membutuhkan penjelasan berbeda pada setiap gambar.

Instagram mulai menggulirkan fitur itu secara bertahap kepada pengguna di berbagai negara.

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Proses peluncuran diperkirakan berlangsung sekitar satu pekan hingga tersedia secara luas.

Kehadiran fitur melanjutkan sejumlah pembaruan yang dilakukan Instagram dalam beberapa tahun terakhir.

Pengguna Instagram kini memiliki cara baru untuk bercerita lewat unggahan carousel.

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TAGS   Instagram  Fitur Baru Instagram  carousel instagram  unggahan carousel Instagram 
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