Fitur ChatGPT Voice Hadir untuk Apple CarPlay, Ini Fungsinya

Senin, 06 April 2026 – 23:06 WIB

jpnn.com - Integrasi asisten berbasis suara kian merambah ke dalam kabin mobil. Terbaru, OpenAI menghadirkan fitur Voice pada ChatGPT yang kini bisa digunakan melalui Apple CarPlay.

Fitur memungkinkan pengemudi berinteraksi dengan chatbot hanya lewat suara selama perjalanan.

Tanpa perlu mengetik, pengguna bisa berdiskusi, mencari ide, hingga sekadar mengisi waktu di jalan dengan percakapan ringan.

Fitur Voice sudah dapat digunakan bagi pengguna yang telah memperbarui sistem operasi ke versi terbaru iOS serta aplikasi ChatGPT.

Selain itu, yang terpenting menggunakan kendaraan yang mendukung CarPlay.

Cara mengaksesnya pun cukup sederhana. Setelah iPhone terhubung ke CarPlay, pengguna tinggal membuka aplikasi ChatGPT dan memilih opsi “New voice chat”.

Ketika indikator menunjukkan sistem siap mendengarkan, percakapan bisa langsung dimulai secara natural.

Meski menawarkan pengalaman baru, fitur belum sepenuhnya menggantikan peran asisten bawaan mobil.