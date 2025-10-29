Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

FK4P Dorong Dirut PLN Diganti, Soroti Pemadaman dan Utang yang Menggunung

Rabu, 29 Oktober 2025 – 19:18 WIB
FK4P Dorong Dirut PLN Diganti, Soroti Pemadaman dan Utang yang Menggunung - JPNN.COM
Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK4P) Okky Setiawan Kamarga. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK4P) Okky Setiawan Kamarga mendesak pemerintah mengganti Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Selain dalam rangka penyegaran manajemen, dia berpendapat sejumlah masalah masih belum bisa terselesaikan. Okky menilai, masalah yang krusial yakni utang PLN yang cukup besar.

“Dirut sudah menjabat selama lima tahun. Perlu diganti dalam rangka penyegaran dan meningkatkan performa kinerja,” ujarnya dalam keterangan resminya di Jakarta.

Baca Juga:

Okky pun menyorot performa kinerja PLN di mana utang BUMN kelistrikan itu menunjukkan tren meningkat. Dia meyebutkan, hingga Juni 2025 total utang PLN menembus Rp 734,26 trilun, lebih tinggi dibandingkan pada 2024 di mana total utang PLN mencapai Rp 711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp 655 triliun.

“Padahal PLN mendapatkan banyak privellege dari negara,” ungkap Okky.

Dia mengatakan, selain diberi hak monopoli distribusi, PLN juga menjalankan penugasan subsidi, diberikan penyertaan modal negara setiap tahun, dan diberikan kekhususan regulasi dalam pasokan melalui domestic market obligation (DMO) dan mengatur harga batu bara dan gas.

Baca Juga:

Dia menilai sejumlah masalah pemadaman yang masih terjadi seperti di provinsi Aceh pada akhir September 2025 lalu, juga pemadaman di Bekasi, Bali dan sistem kelistrikan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada 2024 lalu sebagai bagian dari lemahnya manajemen krisis perusahaan listrik milik negara itu.

“Seharusnya dengan kondisi kelistrikan saat ini, sudah tak ada pemadaman listrik lagi di Indonesia,” tegasnya.

Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN (FK4P) Okky Setiawan Kamarga mendesak pemerintah mengganti Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN  Dirut PLN  Forum Komunikasi Putra Putri Pensiunan PLN 
BERITA PLN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp