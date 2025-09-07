Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

FKBPPPN Desak Prabowo Berikan Rumah untuk Satpol PP Meninggal Saat Demo

Minggu, 07 September 2025 – 10:23 WIB
FKBPPPN Desak Prabowo Berikan Rumah untuk Satpol PP Meninggal Saat Demo - JPNN.COM
Ketum FKBPPPN Fadlun Abdillah mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan rumah untuk Satpol PP meninggal saat demo maut. Foto: dok. FKBPPPN for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan rumah untuk ASN Satpol PP yang meninggal saat demo maut di Makassar.

Fadlun mengatakan Satpol PP yang meninggal tersebut dalam posisi menjalankan tugas.

"Bukan hanya kawan dari ojek online yang meninggal, anggota kami juga menjadi korban demo maut," kata Fadlun kepada JPNN, Minggu (6/9).

Baca Juga:

Dia mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan jaminan kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan. Tidak hanya mendapatkan jaminan ekonomi, tetapi juga rumah.

Kebijakan pemerintah tersebut menurut Fadlun, sebaiknya diberikan juga kepada Satpol PP yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa berujung anarkistis sehingga menelan korban jiwa.

"Satpol PP yang meninggal itu memang statusnya ASN, tetapi keluarga almarhum juga butuh rumah," ucap Fadlun.

Baca Juga:

Menurut Fadlun, pemerintah harus adil memperlakukan rakyatnya. Bila polisi yang menjadi korban aksi unjuk rasa berujung anarkistis dari 25-30 Agustus 2025 mendapatkan kenaikan pangkat, keluarga almarhum Affan dapat rumah, maka Satpol PP juga harus diberikan penghargaan.

"Saya atas nama seluruh Satpol PP di Indonesia mendesak pemerintah memberikan rumah untuk keluarga almarhum Satpol PP di Makassar yang meninggal dunia," tegasnya.

Ketua Umum FKBPPPN mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan rumah untuk Satpol PP meninggal saat demo maut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  satpol PP  FKBPPPN  Presiden Prabowo 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp