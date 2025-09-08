FKG Universitas Trisakti Gelar FORIL XIV 2025, Hadirkan Pakar Nasional & Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi terus mendorong para praktisi untuk meningkatkan keterampilan klinis sekaligus beradaptasi dengan tren terbaru dalam pelayanan kesehatan.

Kolaborasi multidisiplin menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut, sehingga layanan kesehatan gigi tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tetapi juga mencakup inovasi, penelitian, dan pendekatan holistik yang berorientasi pada pasien.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi tenaga kesehatan gigi di Indonesia sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Dalam rangka menjawab tantangan dinamis tersebut, Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Trisakti kembali menggelar Forum Ilmiah (FORIL) XIV 2025, sebuah agenda prestisius berskala internasional yang mempertemukan para akademisi, praktisi, dan profesional di bidang kedokteran gigi.

Acara yang berlangsung dari tanggal 21-23 Agustus 2025 ini diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang.

Tema utama yang diusung adalah “Clinical Skills in Everyday Practical Advances and Current Trends in Oral Healthcare with Multidisciplinary Collaborative in Daily Practice”.

FORIL XIV 2025 bertujuan untuk menjawab tantangan dinamis dalam pelayanan kesehatan gigi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut praktisi untuk selalu memperbarui keterampilan klinis mereka.

"FORIL XIV 2025 mengkombinasikan seminar dan webinar dengan menghadirkan 12 pembicara dalam dan luar negeri pada seminar dan 8 pembicara nasional pada webinar yang telah diselenggarakan pada 20 Agustus 2025," ujar Ketua Panitia FORIL 2025 Dr. drg. Eko Fibryanto, Sp.KG(K), dalam laporannya saat pembukaan acara.