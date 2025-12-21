FKMPI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang Sebagai Bentuk Solidaritas

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor dilaksanakan di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (20/12), sebagai bagian dari Program Tanggap Bencana Sektor Kehutanan yang diinisiasi untuk merespons bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.

Kegiatan ini bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan dalam penanganan bencana secara terkoordinasi.

Kegiatan penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), forum kolaboratif yang beranggotakan APHI, APKI, APKINDO, ISWA, ASMINDO, ILWA, dan HIMKI.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum APHI kepada Muhammad Yunus, Anggota DPRD Aceh Tamiang. Penyerahan bantuan program Tanggap Bencana ini didampingi Sekretaris Jenderal APHI Purwadi Soeprihanto, Wakil Komite Humas dan Kerjasama Trisia Megawati, dan Wakil Ketua 1 Komisariat Daerah (KOMDA) Aceh dan Sumatera Utara Mawardi Nasution beserta jajaran KOMDA Aceh dan Sumatera Utara.

Program Tanggap Bencana ini bekerjasama dan berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa kehutanan (Sylva Indonesia), Universitas Sumatera Utara (USU) dan International Forestry Student Association (IFSA) Indonesia. Perwakilan mahasiswa dari kedua organisasi ini dilibatkan sebagai relawan lapangan untuk membantu distribusi bantuan kepada masyarakat serta mempercepat penyaluran di lokasi terdampak.

Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Desa Babo meliputi genset 3.000 watt untuk mendukung kebutuhan listrik darurat, paket sembako, selimut, karpet, dan perlengkapan khusus perempuan. Seluruh bantuan disiapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pengurus daerah dan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat pascabanjir, khususnya bagi kelompok rentan.

Sebelumnya, anggota APHI juga memberikan bantuan berupa paket sembako dan pengerahan alat-alat berat untuk membantu penanganan bencana.

Ketua Umum APHI Soewarso menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial sektor kehutanan.