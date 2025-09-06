Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto - Bitcoin

Floq Catatkan Hampir 1 Juta Pengguna dalam Kurang Dari 3 Bulan

Sabtu, 06 September 2025 – 19:28 WIB
Floq Catatkan Hampir 1 Juta Pengguna dalam Kurang Dari 3 Bulan - JPNN.COM
Sesi talkshow konferensi pers Floq di Bali. Foto: Tim Floq

jpnn.com, JAKARTA - Industri aset kripto di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia telah menembus angka 15 juta pengguna per Juni 2025.

Di tengah momentum positif ini, platform aset kripto digital, Floq berhasil mencatatkan hampir 1 juta pengguna terdaftar dalam kurun kurang dari 3 bulan sejak peluncurannya pada 30 Mei 2025.

Baca Juga:

Keberhasilan ini didorong strategi perusahaan dalam menghadirkan produk yang mudah diakses dan memenuhi kebutuhan pengguna baru, dengan mengutamakan prinsip aksesibilitas, keamanan, dan edukasi.

"Pertumbuhan yang sangat cepat ini adalah hasil dari kolaborasi tim dan komunitas untuk bergerak bersama dalam mencapai visi kami, yaitu menghadirkan akses yang sangat mudah untuk aset kripto bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Yudhono Rawi selaku Founder Floq, melalui keterangan pers, dikutip Sabtu (6/9). 

Yudhono Rawis menambahkan pihaknya hadir bukan hanya untuk membangun platform, tetapi juga kepercayaan dan literasi digital.

Baca Juga:

Harapannya, hal tersebut akan membawa lebih banyak masyarakat Indonesia memasuki era Web3 dengan percaya diri.

Sejak awal, Floq menargetkan pengalaman investasi digital yang sederhana, tetapo inklusif.

Floq mencatat hampir sejuta pengguna dalam kurun kurang dari tiga bulan, mengungguli pesaing di industri kripto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Floq  industri kripto  OJK  literasi digital 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp