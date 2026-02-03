Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Fluffy Gym Kelapa Gading Tawarkan Latihan Eksklusif dan Personal

Selasa, 03 Februari 2026 – 11:40 WIB
Fluffy Gym, private gym di Kelapa Gading hadir dengan konsep latihan privat untuk hasil maksimal dan privasi terjaga. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tidak semua orang merasa nyaman berlatih di gym umum yang ramai dan penuh antrean alat. Suasana bising, keterbatasan fasilitas, hingga persoalan kebersihan kerap menjadi hambatan dalam mencapai target kebugaran.

Menjawab kebutuhan tersebut, Fluffy Gym hadir sebagai private gym eksklusif di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Fluffy Gym mengusung konsep satu studio untuk satu member dengan satu personal trainer dalam setiap sesi latihan. Sistem ini memberikan ruang privat sepenuhnya bagi member tanpa harus berbagi fasilitas dengan orang lain.

Tidak semua orang dapat bergabung sebagai member, karena seleksi dilakukan demi menjaga kualitas layanan dan eksklusivitas.

Seluruh program latihan di Fluffy Gym dirancang secara personal dan disesuaikan dengan kondisi tubuh, aktivitas harian, serta tujuan masing-masing member.

Mulai dari program penurunan berat badan, pembentukan otot, peningkatan kekuatan, hingga persiapan peran film dan olahraga tertentu, semuanya dibuat tanpa menggunakan pola latihan massal.

Efisiensi menjadi salah satu keunggulan utama. Seluruh peralatan telah disiapkan sebelum sesi dimulai sehingga waktu latihan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Member tidak perlu mengantre atau menunggu giliran menggunakan alat, sehingga satu jam latihan dapat dijalani secara intensif dan terfokus.

