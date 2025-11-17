Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle

Flux Raih MURI untuk Konten Digital dengan Penonton Terbanyak

Senin, 17 November 2025 – 15:21 WIB
Flux Creative Universe raih Rekor MURI sebagai agensi konten digital dengan penonton terbanyak. Foto: Flux

jpnn.com, JAKARTA - Flux Creative Universe meraih Rekor MURI sebagai Agensi Kreatif yang Memproduksi Konten Digital dengan Akumulasi Penonton Terbanyak di Indonesia.

Penghargaan ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun keempat mereka dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Flux sebagai salah satu penggerak industri kreatif digital di Tanah Air.

Flux dikenal dengan strategi produksi konten viral secara organik tanpa iklan berbayar, mengandalkan storytelling autentik dan relevan.

Sejak berevolusi menjadi creative group holding pada 2021, Flux membawahi sejumlah lini kreatif seperti Idenya Flux, Adsventure, dan LR Creative Lab.

Beberapa unit bahkan menawarkan “garansi viral” dengan pengembalian dana 100% jika target tidak tercapai.

Selama empat tahun, Flux menangani kampanye dari brand besar seperti Seaworld, Dufan, Tokopedia, TikTok, Cimory, Kalbe Group, Garudafood, Unilever, dan Nabati.

Mereka juga berada di balik sejumlah tren viral, termasuk lamaran romantis di Seaworld pada 2024, kampanye “Dufan Secret Code”, tren “Rexona untuk Kaki”, hingga remix lagu “Rojali” bersama TikTok.

Berbagai kampanye tersebut mengantarkan Flux mencatat lebih dari 2 miliar views di berbagai platform digital.

