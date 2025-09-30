Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel - Destinasi

FlyJaya Ekspansi ke Indonesia Tengah dan Timur, Buka Potensi Wisata Serta Ekonomi

Selasa, 30 September 2025 – 15:15 WIB
FlyJaya Ekspansi ke Indonesia Tengah dan Timur, Buka Potensi Wisata Serta Ekonomi
FlyJaya ekspansi ke Indonesia Tengah dan Timur, sehingga diharapkan bisa membuka potensi pariwisata serta ekonomi. Foto: Dok. FlyJaya

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai berbiaya terjangkau (LCC) FlyJaya melakukan ekspansi dengan membuka sejumlah rute baru di kawasan Sulawesi mulai 29 September 2025.

FlyJaya menghadirkan koneksi khususnya di wilayah tengah dan timur Indonesia.

“Sesuai visi perusahaan yaitu Connecting Nusantara, kami ingin semakin banyak daerah yang terkoneksi sehingga mampu mendorong ekonomi dan pariwisata,” kata Direktur Niaga FlyJaya, Ary Mercyanto dalam keterangan resmi, Selasa (30/9).

Pembukaan rute baru ini akan dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, FlyJaya akan menghubungkan Makassar, Bone, Selayar, dan Kendari.

Setelah itu, fase kedua akan memperluas jangkauan ke Wakatobi serta Balikpapan (Kalimantan). Terakhir, fase ketiga akan menghadirkan penerbangan menuju Tana Toraja.

FlyJaya meyakini transportasi udara yang terjangkau dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Rute ke Bone dan Kendari, misalnya, diharapkan dapat menunjang arus distribusi barang dan mobilitas pelaku usaha lokal.

Sementara itu, Selayar, Wakatobi, dan Tana Toraja akan semakin mudah dijangkau wisatawan, membuka peluang baru bagi sektor pariwisata yang menjadi andalan Sulawesi.

“Kami dukung upaya pemerintah daerah, untuk menghidupkan kembali rute-rute yang saat ini sedang tidak memiliki konektivitas udara," beber Ary.

FlyJaya ekspansi ke Indonesia Tengah dan Timur, sehingga membuka potensi wisata serta ekonomi

