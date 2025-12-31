Flyover Pasupati Bandung Tak Ditutup saat Malam Tahun Baru, Polisi Berjaga

Rabu, 31 Desember 2025 – 18:00 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung akan melakukan pengamanan malam Tahun Baru 2026.

Titik pengamanan difokuskan di tempat keramaian dan juga flyover atau jembatan layang.

Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha mengatakan, polisi menerjunkan 880 personel untuk mengamankan pergantian tahun.

"Pada sore ini akan melaksanakan apel pengamanan malam Tahun Baru. Dalam pengamanan tersebut, kami melibatkan sekitar 880 personel," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Rabu (31/12/2025).

Wahyu menjelaskan, di Bandung ada beberapa kegiatan yang memicu keramaian, seperti festival musik.

Pusat keramaian di kawasan Asia Afrika, Braga, dan Alun-alun Bandung, juga jadi perhatian polisi.

"Personel tersebut akan disebar di seluruh wilayah Kota Bandung, mengingat selain perayaan malam Tahun Baru, juga terdapat berbagai festival musik dan penampilan artis yang akan manggung di sejumlah lokasi," terangnya.

Selain pusat keramaian, flyover di Bandung juga akan jadi prioritas pengamanan. Hal ini untuk mengantisipasi lambatnya arus lalu lintas dikarenakan euforia masyarakat yang menunggu pergantian tahun.