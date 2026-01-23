Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Flyover Pesing Banjir Parah, Pemprov DKI Kerahkan Seluruh Pompa

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:22 WIB
Ilustrasi flyover Pesing, Jakarta Barat. (Foto: google/jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk pompa mobile, ke sejumlah titik genangan, salah satunya Flyover Pesing.

Hal ini lantaran banjir di wilayah Jakarta Barat masih belum sepenuhnya surut termasuk di Flyover Pesing.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan, lambatnya surut banjir di Jakarta Barat dipengaruhi tingginya muka air di Cengkareng Drain.

“Air dari Kali Angke, Kali Pesanggrahan, dan aliran dari hulu semuanya masuk ke Cengkareng Drain. Saat ini kami masih menunggu masa surut air laut,” ucap Ika di Balai Kota DKI, pada Jumat (23/1).

Menurut dia, wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat sudah relatif kering. Fokus penanganan kini dialihkan sepenuhnya ke Jakarta Barat.

“Semua tenaga, alat berat, pompa tetap, dan pompa mobile kami kerahkan ke Jakarta Barat hari ini, termasuk ke Flyover Pesing,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pengurukan kali atau area resapan air, termasuk jika dilakukan oleh swasta.

“Kalau ada pengurukan, disemen, atau tindakan yang menghambat resapan air dan ada datanya, silakan laporkan. Kami akan ambil tindakan,” tegas Pramono. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

