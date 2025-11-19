Close Banner Apps JPNN.com
FNAN 2025 Gaungkan Talenta dan Cinta Budaya Indonesia

Rabu, 19 November 2025 – 11:46 WIB
Sejumlah pihak dilibatkan dalam ajang FNAN 2025. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Festival Nyanyian Anak Negeri (FNAN) 2025 kembali digelar sebagai ajang pencarian bakat yang memadukan kompetisi vokal dan penguatan karakter kebangsaan.

Kolaborasi antara 1345 Production, Sinergy For Indonesia, dan Indonesia Care ini menempatkan musik sebagai medium untuk menguatkan identitas budaya di kalangan anak muda.

Dul Jaelani dan Shanna Shannon yang ditunjuk sebagai ikon FNAN 2025 menyampaikan rasa bangga sekaligus tanggung jawab terhadap peran tersebut.

Baca Juga:

“Menjadi ikon, kami harus memberi contoh sikap cinta Indonesia. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik,” ujar Dul dan Shanna, menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar bernyanyi, tetapi juga tentang menanamkan nilai kebangsaan.

FNAN 2025 mendapat dukungan luas dari berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Kebudayaan, Kemenpora, Kemenparekraf, hingga Kementerian UMKM, serta RRI.

Dari total 432 peserta yang mendaftar, panitia melakukan verifikasi berkas dan kualitas video untuk memilih 100 peserta terbaik pada tahap pertama.

Baca Juga:

Seleksi tahap kedua berlangsung secara langsung di kantor 1345 Production dengan menghadirkan juri profesional seperti Dodi Katamsi, Irang Arkad, Ryan Phono, dan Sandy Canester.

Proses tersebut menghasilkan 38 peserta yang kemudian mengikuti karantina inkubasi kebangsaan di Lemhannas RI.

Festival Nyanyian Anak Negeri 2025 hadir sebagai ajang bakat dan penguatan karakter kebangsaan.

TAGS   Festival Nyanyian Anak Negeri  FNAN 2025  Dul Jaelani  Festival Musik 
