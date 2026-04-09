Fokus Bawa Timnas Futsal Indonesia Juara, Albagir Tak Tertarik Kejar Gelar Individu

Kamis, 09 April 2026 – 21:27 WIB

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia menatap semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 dengan ambisi melangkah ke partai puncak.

Skuad Garuda memastikan tempat di semifinal setelah menyapu bersih tiga laga Grup B dengan kemenangan atas Brunei (7-0), Malaysia (1-0), dan Australia (3-2).

Hasil tersebut mengantarkan tim asuhan Hector Souto menjadi juara grup dan akan menantang Vietnam di babak semifinal.

Kapten Timnas futsal Indonesia Muhammad Albagir berharap tren positif tersebut bisa terus berlanjut.

Dia menilai skuad muda yang dimiliki Indonesia memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan gelar.

"Harapan terbesar saya tentu saja membawa Indonesia menjadi juara di turnamen ini. Semua pemain tentu ingin meraih penghargaan individu."

"Namun saya tegaskan, saya tidak mengejar trofi individu," ungkap pemain asal klub Black Steel FC Papua itu.

Kiper kelahiran 13 Desember 1997 tersebut juga bertekad mempertahankan gelar yang diraih pada edisi 2024.