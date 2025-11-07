Fokus Hadapi Timnas U-17 Indonesia, Brasil Jalani 2 Sesi Latihan

jpnn.com - JAKARTA - Laga Tim Nasional U-17 Indonesia vs Timnas U-17 Brasil di Grup H Piala Dunia U-17 2025 akan berlangsung di lapangan Doha Sports City, Doha, Qatar, Jumat, mulai pukul 22.45 WIB atau 18.45 waktu setempat.

Timnas U-17 Brasil berkonsentrasi penuh untuk menghadapi Garuda Muda. Brasil menjalani dua sesi latihan pada Kamis (6/11), sebagai persiapan akhir menjelang pertandingan.

Dikutip dari laman Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) di Jakarta, sesi pertama latihan mereka diawali pada siang hari di hotel, yang mana skuad remaja Brasil mengolah fisik di pusat kebugaran.

Setelah itu, Pelatih Timnas U-17 Brasil Carlos Patetuci mengumpulkan pemain untuk memperlihatkan video pertandingan Timnas U-17 Indonesia agar pemainnya mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan.

Begitu sesi pertama tuntas, Timnas U-17 Brasil berlatih di lapangan yang bersebelahan dengan Stadion Al Thumama, Doha, untuk penyesuaian akhir.

Pada tahap kedua latihan itu, Carlos Patetuci memberikan menu taktik dan teknik supaya pemainnya makin siap menghadapi Indonesia.

Penyerang Timnas U-17 Brasil Andrey Fernandes mengatakan bahwa tim dalam konsentrasi penuh untuk melawan Indonesia. Andrey menyebut Brasil akan berupaya keras untuk menang agar secepatnya memastikan diri ke babak sistem gugur.

"Kami sangat kompak dan fokus untuk laga versus Indonesia. Kami ingin mengamankan tempat di babak berikutnya," kata dia.